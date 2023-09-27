"Динамо" сенсаційно вилетіло з Кубка України на ранній стадії: такого не було 11 років

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Кубок України, 1/8 фіналу

"Оболонь" – "Динамо" – 1:0

Гол: Суханов, 57

Із перших хвилин м'яч під контроль забрали підопічні Мірчі Луческу. Проте, особливих переваг від територіальної ініціативи "динамівці" не отримали. Фактично перші моменти виникли в середині тайму в... "Оболоні", коли серія атак "пивоварів" лише дивом на ім'я Нещерет не закінчилася голом.

Натомість "Динамо" в атаці і до, і відразу після перерви виглядало трохи беззубо. Запам'ятався хіба що випад Беніто, який попрацював корпусом у штрафному майданчика та завдав неточного удару метрів із десяти. Бажання ж інших атакувальних гравців було замало.

Зате "Оболонь" повела в рахунку на 57-й хвилині. Поблизу власного штрафного майданчика м'яч втратив хавбек "Динамо" Бражко. Сферу підхопив Краснопір і віддав на Суханова, а той забив "свояка" від стійки воріт гостей – 1:0.

"Біло-сині" намагалися відігратися завдяки індивідуальній майстерності окремих виконавців. Ось спробу фірмового удару Ярмоленка заблокував оборонець. Далі Волошин пробив повз стійку з-під суперника. А постріл Буяльського з центру штрафного парирував Кичак.

Попри всі намагання "Динамо", цифри на табло так і не змінилися. "Пивовари" несподівано завоювали путівку в чвертьфінал Кубка України, вибивши чинного досі володаря трофею. Так рано "біло-сині" не покидали турнір із сезону 2012/13, коли вилетіли в 1/16 фіналу від "Шахтаря".