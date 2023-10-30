Возвращение Кубка Украины 30 октября-2 ноября: полное расписание матчей 1/4 финала

Второй по престижности национальный футбольный турнир возобновит соревнования одним поединком в понедельник. Донецкий "Шахтер" на четвертьфинальной стадии Кубка Украины 2023/24 проэкзаменует "Викторию" из Сум.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.
Матч одного из лидеров Первой лиги и чемпион Украины состоится на стадионе "Левый берег" в пригороде Киева 30 октября. Стартовый свисток встречи прозвучит в 15:00. Трансляция – на YouTube-канале сумчан.
Поединок одесского "Черноморца" и "Зари" из Луганска запланирован на 1 ноября (15:00). Завершится 1/4 финала Кубка Украины двумя матчами 2 ноября – житомирское "Полесье" примет "Александрию" (15:00), а столичная "Оболонь" встретится с "Ворсклой" из Полтавы (17:00).
Список матчей 1/4 финала Кубка Украины 2023/24:
Ранее "Оболонь" сенсационно выбила "Динамо" из Киева в 1/8 финала соревнований. В дерби столицы решающим стал гол "пивовара" Суханова. "Бело-синие" впервые после сезона 2012/13 не будет играть в четвертьфинале.
К слову, накануне "Ворскла" спасла ничью с "Металлистом 1925" в Премьер-лиге.
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