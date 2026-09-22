Повернення до Холодної війни: США розгортають нові бази в Гренландії

Де саме з'являться нові об'єкти

США планують відновити базу часів холодної війни на півдні Гренландії та створити ще один об'єкт на східному узбережжі острова. Про це розповіли Reuters троє співрозмовників, обізнаних із деталями угоди.

Йдеться про населений пункт Нарсарсуак, де залишилося лише кілька десятків жителів після того, як США закрили там базу "Блуї Вест Уан" ще у 1950-х роках. Другий об'єкт - військовий форпост Местерсвіг, який зараз використовує данський спецпідрозділ "Сіріус" для собачого патрулювання.

Коли й де підпишуть угоду

Данія, Гренландія та США мають підписати нову угоду у вівторок на полях Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку о 10:30 за східним часом. Текст документа поки не оприлюднили, а його остаточні деталі узгодять лише безпосередньо перед підписанням.

Уряди Данії та Гренландії поки не відповіли на запит Reuters щодо коментаря.

Що кажуть у Білому домі та Данії

Представниця Білого дому відмовилася коментувати деталі угоди. Вона лише повторила попередню заяву про те, що документ покликаний "убезпечити та захистити безпеку Гренландії і Сполучених Штатів".

У Данії наголошують, що угода передає контроль за безпекою Арктики під нагляд НАТО, а не залишає це питання лише на розсуд Вашингтона й Копенгагена.

Тиск Трампа і повернення до холодної війни

Угода стала результатом місяців тиску з боку президента США Дональда Трампа, який давно наполягає на контролі США над Гренландією. Раніше він неодноразово відмовлявся виключати можливість застосування військової чи економічної сили для отримання контролю над данською автономною територією.

За даними опитувань, переважна більшість жителів Гренландії виступає проти цієї ідеї. Заяви Трампа досягли піку в січні та спричинили дипломатичну кризу всередині НАТО, що й підштовхнуло Данію та Гренландію почати переговори з Вашингтоном.

Під час холодної війни США мали у Гренландії 17 військових об'єктів і понад 10 000 військовослужбовців. Сьогодні там залишається лише база "Пітуффік", де служать близько 150 американських військових.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон, Данія та Гренландія уклали угоду, яка дає США постійний контроль над безпекою острова.