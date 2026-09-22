Возвращение к Холодной войне: США развертывают новые базы в Гренландии

Где именно появятся новые объекты

США планируют восстановить базу времен холодной войны на юге Гренландии и создать еще один объект на восточном побережье острова. Об этом рассказали Reuters три собеседника, осведомленных о деталях соглашения.

Речь идет о населенном пункте Нарсарсуак, где осталось всего несколько десятков жителей после того, как США закрыли там базу Блуи Вест Уан еще в 1950-х годах. Второй объект - военный форпост Местерсвиг, который сейчас использует датское спецподразделение "Сириус" для собачьего патрулирования.

Когда и где подпишут соглашение

Дания, Гренландия и США должны подписать новое соглашение во вторник на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 10.30 по восточному времени. Текст документа пока не обнародован, а его окончательные детали согласуют только непосредственно перед подписанием.

Правительства Дании и Гренландии пока не ответили на запрос Reuters по поводу комментария.

Что говорят в Белом доме и Дании

Представительница Белого дома отказалась комментировать детали сделки. Она лишь повторила предварительное заявление о том, что документ призван "обезопасить и защитить безопасность Гренландии и Соединенных Штатов".

В Дании подчеркивают, что соглашение передает контроль над безопасностью Арктики под надзор НАТО, а не оставляет этот вопрос только по усмотрению Вашингтона и Копенгагена.

Давление Трампа и возвращение к холодной войне

Соглашение стало результатом месяцев давления со стороны президента США Дональда Трампа, давно настаивающего на контроле США над Гренландией. Ранее он не раз отказывался исключать возможность применения военной или экономической силы для получения контроля над датской автономной территорией.

По данным опросов, основная масса жителей Гренландии выступает против этой идеи. Заявления Трампа достигли пика в январе и привели к дипломатическому кризису внутри НАТО, что и подтолкнуло Данию и Гренландию начать переговоры с Вашингтоном.

Во время холодной войны США имели в Гренландии 17 военных объектов и более 10000 военнослужащих. Сегодня там остается только база "Питуфик", где служат около 150 американских военных.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон, Дания и Гренландия заключили соглашение, дающее США постоянный контроль над безопасностью острова.