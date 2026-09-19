США забрали Гренландію? Трамп заявив про укладання угоди з Данією

Президент Дональд Трамп заявив, що США, Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає Вашингтону постійний контроль за безпекою в Гренландії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Truth Social .

"За моєю вказівкою ми працювали з представниками Данії та Гренландії, щоб гарантувати, що США назавжди володітимуть повною можливістю робити все необхідне в Гренландії для забезпечення безпеки Гренландії та Сполучених Штатів Америки", - написав Трамп.

За його словами, з цього моменту "жоден противник США ніколи не зможе мати базу у Гренландії, військову присутність" або здійснювати інвестиції без прямої письмової згоди Вашингтона.

У свою чергу, Сполучені Штати негайно розпочнуть процес створення великої військової присутності в Гренландії.

"Ця угода "на все життя", їй немає кінця! Ми дуже пишаємося тим, що тільки-но сталося, і все досягнуте сьогодні буде високо оцінено американським народом", - пише американський лідер.

Резюмуючи Трамп додав, що США з нетерпінням чекають на можливість співробітництва з народами Данії та Гренландії "заради чудового майбутнього з повагою до цієї великої і стратегічно важливої ділянки землі".

"Це здійснена мрія США, дуже важлива, історична та особлива", - підсумував глава Білого дому.