США, Данія та Гренландія підпишуть угоду про безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці

Данія, Гренландія та США розраховують вже наступного тижня підписати угоду, яка зміцнить безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Данії.

Очікується, що уряди трьох країн підпишуть угоду наступного тижня на полях Генеральної асамблеї ООН. Після підписання угода, перш ніж набути чинності, має пройти необхідні парламентські процедури.

"Втішає, що ми наближаємося до укладання угоди, яка забезпечує і зміцнює безпеку Гренландії, Королівства Данія, США та західного альянсу. Угода визнає інтереси Гренландії і наше місце у міжнародному співробітництві. Це вигідно для всіх нас", - сказав глава уряду Гренландії Йенс-Фредер.

У свою чергу прем'єр-міністр Данії Месте Фредеріксен теж висловила радість у зв'язку з тим, що є перспектива укладання хорошої угоди. Вона наголосила, що угода зміцнить спільну безпеку в Арктиці та Північноатлантичному регіоні, а також є сприятливою для НАТО та Європи.

"І угоди, яка одночасно визнає суверенітет та територіальну цілісність Королівства, а також право народу Гренландії на самовизначення", - резюмувала вона.