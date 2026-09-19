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США, Данія та Гренландія підпишуть угоду про безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці

04:40 19.09.2026 Сб
2 хв
aimg Едуард Ткач
США, Данія та Гренландія підпишуть угоду про безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці Фото: прем'єр-міністр Данії Месте Фредеріксен (Getty Images)
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Данія, Гренландія та США розраховують вже наступного тижня підписати угоду, яка зміцнить безпеку в Арктиці та Північній Атлантиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт уряду Данії.

Очікується, що уряди трьох країн підпишуть угоду наступного тижня на полях Генеральної асамблеї ООН. Після підписання угода, перш ніж набути чинності, має пройти необхідні парламентські процедури.

"Втішає, що ми наближаємося до укладання угоди, яка забезпечує і зміцнює безпеку Гренландії, Королівства Данія, США та західного альянсу. Угода визнає інтереси Гренландії і наше місце у міжнародному співробітництві. Це вигідно для всіх нас", - сказав глава уряду Гренландії Йенс-Фредер.

У свою чергу прем'єр-міністр Данії Месте Фредеріксен теж висловила радість у зв'язку з тим, що є перспектива укладання хорошої угоди. Вона наголосила, що угода зміцнить спільну безпеку в Арктиці та Північноатлантичному регіоні, а також є сприятливою для НАТО та Європи.

"І угоди, яка одночасно визнає суверенітет та територіальну цілісність Королівства, а також право народу Гренландії на самовизначення", - резюмувала вона.

Що ще важливо знати

Нагадаємо, цієї ночі президент Дональд Трамп заявив, що США, Данія та Гренландія уклали угоду, яка надає Вашингтону контроль за безпекою Гренландії. За його словами, ця угода є безстроковою.

Також глава Білого дому вже анонсував, що США негайно почнуть нарощувати військову присутність у Гренландії, а противники Вашингтона не зможуть мати на острові свої бази чи військову присутність.

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