Возвращение декларирования для сотрудников СБУ: Зеленский внес в Раду законопроект
Президент Украины Владимир Зеленский направил в Раду законопроект о возвращении декларирования для сотрудников СБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.
Зеленский направил законопроект
9 ноября стало известно, что Зеленский направил в Раду законопроект, направленный на возвращение декларирования для сотрудников СБУ.
Это Закон о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об особенностях декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения.
Он был определен президентом как безотлагательный. Законопроект получено Верховной Радой Украины, передано на рассмотрение руководству и направлено на рассмотрение Комитета ВР.
Зеленский призвал Совет
Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский призвал Верховную Раду Украины безотлагательно принять законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ.
Президент отреагировал на расследование НАБУ "Карфаген" и пообещал новые кадровые решения.
По его словам, нужно, чтобы это расследование раскрыло абсолютно всю правду, особенно о заказчиках преступлений и насилии против людей.
Кроме того, в Украине вернут имущественные декларации для правоохранителей, не участвующих в войне. Также будут проведены масштабные проверки руководителей всех центральных органов власти.
В сентябре Зеленский анонсировал принятие решения, которое возобновит контроль за состоянием и образом жизни работников правоохранительных органов и Сил безопасности. Новые требования коснутся тех чиновников, которые не находятся на фронте.