ua en ru
Пн, 09 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Мирные переговоры Олешки Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Возвращение декларирования для сотрудников СБУ: Зеленский внес в Раду законопроект

22:56 09.11.2026 Пн
2 мин
aimg Елена Бджола
Возвращение декларирования для сотрудников СБУ: Зеленский внес в Раду законопроект Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Додати як бажане джерело в Google

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Раду законопроект о возвращении декларирования для сотрудников СБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карточку соответствующего законопроекта на сайте Верховной Рады Украины.

Зеленский направил законопроект

9 ноября стало известно, что Зеленский направил в Раду законопроект, направленный на возвращение декларирования для сотрудников СБУ.

Это Закон о внесении изменений в Закон Украины "О предотвращении коррупции" об особенностях декларирования отдельных категорий военнослужащих сил безопасности и доступа к декларациям в условиях военного положения.

Он был определен президентом как безотлагательный. Законопроект получено Верховной Радой Украины, передано на рассмотрение руководству и направлено на рассмотрение Комитета ВР.

Зеленский призвал Совет

Ранее РБК-Украина писало, что Зеленский призвал Верховную Раду Украины безотлагательно принять законопроект о возвращении декларирования для всех работников СБУ.

Президент отреагировал на расследование НАБУ "Карфаген" и пообещал новые кадровые решения.

По его словам, нужно, чтобы это расследование раскрыло абсолютно всю правду, особенно о заказчиках преступлений и насилии против людей.

Кроме того, в Украине вернут имущественные декларации для правоохранителей, не участвующих в войне. Также будут проведены масштабные проверки руководителей всех центральных органов власти.

В сентябре Зеленский анонсировал принятие решения, которое возобновит контроль за состоянием и образом жизни работников правоохранительных органов и Сил безопасности. Новые требования коснутся тех чиновников, которые не находятся на фронте.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Служба безопасности Украины
Новости
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
НАТО направит представителя на переговоры в Абу-Даби: кто примет участие
Аналитика
Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Сдать территории без военного поражения – это капитуляция: интервью с Андреем Ильенко