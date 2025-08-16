Повернення американських інвесторів у проєкт "Сахалін-1": Путін підписав важливий указ

Путін 15 серпня підписав указ, який може дозволити повернути свою частку в нафтово-газовому проекті "Сахалін-1" провідній американській нафтовій компанії Exxon Mobil.

Путін дозволяє Exxon Mobil повернутися до "Сахалін-1"

Цей указ є продовженням указу жовтня 2022 року, коли проект "Сахалін-1" було передано під управління дочірньої компанії "Роснефти" – Sakhalinmorneftegaz-shelf. Тоді Exxon, яка володіла 30% акцій та була оператором проекту, стала єдиним неросійським інвестором, що повністю вийшов зі своїх часток, списавши $4,6 млрд.

Новий указ передбачає, що іноземні акціонери, які хочуть повернути свої частки, повинні здійснити заходи для сприяння зняттю західних санкцій, укласти контракти на постачання необхідного імпортного обладнання та перевести кошти на рахунки проекту.

Разом із Exxon партнерами проекту залишаються російська "Роснефть", індійська ONGC Videsh та японська SODECO. Російський уряд дозволив індійській та японській компаніям зберегти свої частки.

Рішення збігається із зустріччю з Трампом

Підписання указу відбулося у день зустрічі Путіна та Дональда Трампа на Алясці, де, крім війни в Україні, мають обговорюватись питання інвестицій та бізнес-співпраці Росії та США.

За даними Reuters, команда Трампа розглядала напередодні зустрічі, які санкції можна швидко зняти з Росії у разі прогресу щодо українського питання.

Наразі шлях для повернення західних інвестицій до Росії залишається невизначеним. Для врегулювання даного питання США та Євросоюз повинні будуть відмовитись від значної частини санкцій для сприяння інвестиціям.

До цього часу "Сахалін-1" не був прямо підпорядкований широким санкціям США проти російської енергетики.