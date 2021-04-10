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Поверенная в делах США: проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия

Автор: Юлия Струк

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Без ее конструктивной позиции не будет прогресса.

Об этом Квин рассказала в интервью программе "Факты ICTV".

"Проблема с мирным процессом на Донбассе - это Россия. Каким бы ни был формат - минский или нормандский - без честной и конструктивной позиции России не будет прогресса. США подтверждают свою поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, но нам еще нужно много работать с Украиной и партнерами, чтобы воцарился мир. Важно, чтобы Россия начала в том формате, который уже существует", - заявила поверенное.

Она подчеркнула, что администрация Байдена поддерживает территориальную целостность Украины.

"Мы от этого не отступим. Главный вызов - это Россия, она должна прекратить агрессию против Украины", - отметила Квин.

Так, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав МИД и Минобороны. Однако переговоры проходили "на другом уровне".

Как писало РБК-Украина, в Госдепе США заявили, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако в настоящее время между странами существуют глубокие разногласия.

Напомним, Украина инициировала в ОБСЕ специальное заседание. Оно касается наращивания Россией войск у границы с Украиной и во временно оккупированном Крыму.

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