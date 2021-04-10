В РФ заявили, что не вели и не намерены вести диалог с США по Украине на уровне МИД и Минобороны

Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав Министерства иностранных дел и Минобороны. Однако переговоры происходили "на ином уровне".

Таким образом он отреагировал на заявление пресс-секреталя Белого дома о том, что США поддерживают контакт с Россией на разных уровнях, в частности на уровне министерства обороны.

Рябков назвал заявление американской стороны дезинформацией.

"Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - сказал российский дипломат.