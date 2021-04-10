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В РФ заявили, что не вели и не намерены вести диалог с США по Украине на уровне МИД и Минобороны

Новина українською → Суббота 10 апреля 2021 15:31
В РФ заявили, что не вели и не намерены вести диалог с США по Украине на уровне МИД и Минобороны Фото: Сергей Рябков (twitter.com/mid.rf)
Автор: РБК-Украина

Россия не вела и не планирует контакты с США по Украине на уровне глав Министерства иностранных дел и Минобороны. Однако переговоры происходили "на ином уровне".

Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков, сообщают "РИА Новости".

Таким образом он отреагировал на заявление пресс-секреталя Белого дома о том, что США поддерживают контакт с Россией на разных уровнях, в частности на уровне министерства обороны.

Рябков назвал заявление американской стороны дезинформацией.

"Остается только призвать Вашингтон более ответственно подходить к этому серьезному вопросу, не заниматься нагнетанием напряженности и в первоочередном порядке обеспечить более ответственное отношение к вопросам, касающимся тех или иных информобменов между нашими столицами", - сказал российский дипломат.

Ранее Рябков заявлял, что Российская Федерация и США ведут контакты по Украине на высоком уровне. В частности, обсуждают ситуацию на Донбассе и последнюю эскалацию.

Напомним, в Госдепе США заявили, что США стремятся к стабильным и предсказуемым отношениям с Россией. Однако на данный момент между странами существуют глубокие разногласия.

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