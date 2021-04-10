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Повірена у справах США: проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія

Автор: Юлія Струк

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Без її конструктивної позиції не буде прогресу.

Про це Квін розповіла в інтерв'ю програмі "Факти ICTV".

"Проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Яким би не був формат - мінський чи нормандський - без чесної та конструктивної позиції Росії не буде прогресу. США підтверджують свою підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, але нам ще треба багато працювати з Україною та партнерами, щоб запанував мир. Важливо, щоб Росія запрацювала у тому форматі, що вже існує", - заявила повірена.

Вона підкреслила, що адміністрація Байдена підтримує територіальну цілісність України.

"Ми від цього не відступимо. Головний виклик - це Росія, вона має припинити агресію проти України", - зазначила Квін.

Так, заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що Росія не вела і не планує контакти з США по Україні на рівні глав Міністерства закордонних справ та Міноборони. Однак переговори відбувалися "на іншому рівні".

Як писало РБК-Україна, в Держдепі США заявили, що США прагнуть до стабільних і передбачуваних відносин з Росією. Однак на цей час між країнами існують глибокі розбіжності.

Нагадаємо, Україна ініціювала в ОБСЄ спеціальне засідання. Воно стосується нарощування Росією військ біля кордону з Україною та в тимчасово окупованому Криму.

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