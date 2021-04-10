Повірена у справах США: проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія

Тимчасово повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія . Без її конструктивної позиції не буде прогресу.

"Проблема з мирним процесом на Донбасі - це Росія. Яким би не був формат - мінський чи нормандський - без чесної та конструктивної позиції Росії не буде прогресу. США підтверджують свою підтримку територіальній цілісності та суверенітету України, але нам ще треба багато працювати з Україною та партнерами, щоб запанував мир. Важливо, щоб Росія запрацювала у тому форматі, що вже існує", - заявила повірена.

Вона підкреслила, що адміністрація Байдена підтримує територіальну цілісність України.

"Ми від цього не відступимо. Головний виклик - це Росія, вона має припинити агресію проти України", - зазначила Квін.