UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повені в Лівії: майже 40 тисяч людей стали переміщеними особами

Фото: через повені в Лівії переселенцями стали понад 38 тисяч людей (twitter.com/ScreenMix)
Автор: Антон Малиновський

Внаслідок сильних повеней в Лівії понад 38 тисяч людей були вимушені залишити домівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Міжнародна організація з міграції повідомила, що через повені було переселено понад 38 640 осіб. За даними МОМ, тількі в місті Дерна, де було зруйновано дамбу і загинули тисячі людей, було зруйновано понад 2217 будівель.

Всього в країні повені пошкодили понад 5000 будинків,  зруйнували мережі водопостачання та призвели до серйозної нестачі питної води у постраждалих районах.

Повені в Лівії

У Лівії через шторм "Даніель" сталися масові повені. Крім того, 12 вересня стало відомо про прорив дамби біля східного міста Дерна.

Тільки першого дня катастрофи повідомлялося про понад 2 тисячі загиблих і 5-6 тисяч зниклих безвісти. Через день місцева влада повідомляла про те, що загинули понад 5300 людей. Міністр охорони здоров'я Осман Абдулджаліл Він назвав ситуацію в регіоні катастрофічною.

Пізніше стало відомо про понад 11 тисяч загиблих та 10 тисяч зниклих безвісти.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ливия