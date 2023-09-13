Повені в Лівії: повідомляють про понад 5000 загиблих
Внаслідок сильних повеней та обвалу дамби неподалік лівійського міста Дерна загинуло понад 5300 людей, ще більше 10000 вважаються безвісти зниклими.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Міністерство внутрішніх справ східного уряду Лівії заявило у вівторок, що загинули щонайменше 5300 людей.
В східному місті Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, близько 6000 людей залишаються зниклими безвісти, сказав міністр охорони здоров’я в східній адміністрації Лівії Осман Абдулджаліл Він назвав ситуацію "катастрофічною", коли відвідував місто в понеділок. За даними влади, в місті змито цілі квартали.
Серед загиблих щонайменше 145 були єгиптянами, повідомили у вівторок представники північно-східного міста Тобрук у Лівії.
عاجل :— Screen Mix (@ScreenMix) September 12, 2023
تجاوز عدد الوفيات في ليبيا إلى 5000 وفاة حتى الأن ! pic.twitter.com/YwK7ElJcSZ
لاحول ولاقوة الا بالله #اغيثو_ليبيا #انقذوا_الشرق_الليبي https://t.co/Q0DdXppYCn— هََــنٌــــــــوُ (@lybya0260) September 12, 2023
لولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات— لِيبيَا حُسين. (@LybyaHsyn) September 11, 2023
والأرض من معاصي العباد..
مابين قلّة حيلتي وثباتي
يا ربّ يا ربّ!
ما حيلةُ المُضطَر غير دُعائهِ..
اللهم لا تجعلنا نحتاج غيرك
وانت اقرب ألينا من حبل الوريد
اللهم سلّم سلّم.. pic.twitter.com/6W6eHirtbg
Повені в Лівії
В Лівії вже кілька днів вирує штом "Деніель", через що в країні спостерігаються масові повені. А 12 вересня стало відомо про прорив дамби біля східного міста Дерна.
Лише в перший день катастрофи повідомлялось про понад 2000 загиблих та 5-6 тисяч зниклих безвісти.
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