Повені в Лівії: повідомляють про понад 5000 загиблих

Внаслідок сильних повеней та обвалу дамби неподалік лівійського міста Дерна загинуло понад 5300 людей, ще більше 10000 вважаються безвісти зниклими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Міністерство внутрішніх справ східного уряду Лівії заявило у вівторок, що загинули щонайменше 5300 людей.

В східному місті Дерна, яке зазнало найбільших руйнувань, близько 6000 людей залишаються зниклими безвісти, сказав міністр охорони здоров’я в східній адміністрації Лівії Осман Абдулджаліл Він назвав ситуацію "катастрофічною", коли відвідував місто в понеділок. За даними влади, в місті змито цілі квартали.

Серед загиблих щонайменше 145 були єгиптянами, повідомили у вівторок представники північно-східного міста Тобрук у Лівії.

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تجاوز عدد الوفيات في ليبيا إلى 5000 وفاة حتى الأن ! pic.twitter.com/YwK7ElJcSZ — Screen Mix (@ScreenMix) September 12, 2023

لولا حلمه ومغفرته لزلزلت السماوات

والأرض من معاصي العباد..

مابين قلّة حيلتي وثباتي

يا ربّ يا ربّ!

ما حيلةُ المُضطَر غير دُعائهِ..

اللهم لا تجعلنا نحتاج غيرك

وانت اقرب ألينا من حبل الوريد

اللهم سلّم سلّم.. pic.twitter.com/6W6eHirtbg — لِيبيَا حُسين. (@LybyaHsyn) September 11, 2023

Повені в Лівії

В Лівії вже кілька днів вирує штом "Деніель", через що в країні спостерігаються масові повені. А 12 вересня стало відомо про прорив дамби біля східного міста Дерна.

Лише в перший день катастрофи повідомлялось про понад 2000 загиблих та 5-6 тисяч зниклих безвісти.

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