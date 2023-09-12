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В Лівії через обвал дамби загинули тисячі людей

Вівторок 12 вересня 2023 00:48
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В Лівії через обвал дамби загинули тисячі людей Фото: через повені в Лівії загинуло понад 2000 людей (twitter.com/ScreenMix)
Автор: Антон Малиновський

Влада східної Лівії заявила про понад 2000 загиблих внаслідок повеней, які спричинило руйнування дамби біля міста Дерна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC.

Зазначається, що в країні вирує шторм "Деніель", який забрав життя щонайменше 150 людей. На додачу до цього, через негоду прорвало дамбу неподалік міста Дерна, що призвело до сильних повеней в регіоні.

Голова адміністрації східної Лівії Усама Хамад заявив про щонайменше 2000 загиблих, ще від 5000 до 6000 вважаються зниклими безвісти.

"Цілі квартали змило разом з їхніми жителями", - заявив речник Лівійської національної армії Ахмед Місмарі.

Повені в світі

На початку серпня проливні дощі спричинили масштабні повені в Словенії. Випало від 100 до 200 мм опадів. Затопило території у центрі та на півночі країни. Річки вийшли з берегів, було зафіксовано зсуви, цілі міста залишились без електроенергії, загинуло щонайменше 6 людей.

В кінці серпня сталася масштабна повінь в Чилі. За даними чилійського агентства з питань надзвичайних ситуацій майже 34 000 людей були евакуйовані, а близько 38 000 людей залишилися без електрики, відомо про щонайменше двох загиблих.

А у вересні через повені в Туреччині теж загинуло двоє. Вода затопила вулиці та будинки в двох районах Стамбула. Через негоду 12 людей застрягли в районі готелю-бунгало в долині Шишлі. Міністр внутрішніх справ Туреччини зазначив, що пошуково-рятувальними групами вдалося врятувати 6 осіб.

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