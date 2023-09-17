Наводнения в Ливии: около 40 тысяч человек стали перемещенными лицами

Международная организация по миграции сообщила, что из-за наводнений было переселено более 38 640 человек. По данным МОМ, только в городе Дерна, где была разрушена дамба и погибли тысячи человек, было разрушено более 2217 зданий.

Всего в стране наводнения повредили более 5000 домов, разрушили сети водоснабжения и привели к серьезной нехватке питьевой воды в пострадавших районах.

Наводнения в Ливии

В Ливии из-за шторма "Даниэль" произошли массовые наводнения. Кроме того, 12 сентября стало известно о прорыве дамбы у восточного города Дерна.

Только в первый день катастрофы сообщалось о более 2 тысячах погибших и 5-6 тысячах пропавших без вести. Через день местные власти сообщали о том, что погибли более 5300 человек . Министр здравоохранения Осман Абдулджалил Он назвал ситуацию в регионе катастрофической.

Позже стало известно о более 11 тысячах погибших и 10 тысячах пропавших без вести.

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