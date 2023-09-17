RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Наводнения в Ливии: около 40 тысяч человек стали перемещенными лицами

Фото: из-за наводнений в Ливии переселенцами стали более 38 тысяч человек (twitter.com/ScreenMix)
Автор: Антон Малиновский

В результате сильных наводнений в Ливии более 38 тысяч человек были вынуждены покинуть дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Международная организация по миграции сообщила, что из-за наводнений было переселено более 38 640 человек. По данным МОМ, только в городе Дерна, где была разрушена дамба и погибли тысячи человек, было разрушено более 2217 зданий.

Всего в стране наводнения повредили более 5000 домов, разрушили сети водоснабжения и привели к серьезной нехватке питьевой воды в пострадавших районах.

Наводнения в Ливии

В Ливии из-за шторма "Даниэль" произошли массовые наводнения. Кроме того, 12 сентября стало известно о прорыве дамбы у восточного города Дерна.

Только в первый день катастрофы сообщалось о более 2 тысячах погибших и 5-6 тысячах пропавших без вести. Через день местные власти сообщали о том, что погибли более 5300 человек . Министр здравоохранения Осман Абдулджалил Он назвал ситуацию в регионе катастрофической.

Позже стало известно о более 11 тысячах погибших и 10 тысячах пропавших без вести.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ливия