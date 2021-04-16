Поведение Москвы может вдохновить другие страны забрать соседние территории, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что поведение Российской Федерации может вдохновить другие страны на захват соседних территорий. Он считает, что, в частности, НАТО нужно действовать более решительно, чтобы не допустить подобных ситуаций в дальнейшем.

"В истории человечества было много моментов, когда надо было действовать решительно, чтобы не допустить трагедии. Захвата Крыма изменило очень много в жизни Европы - даже если не все европейцы осознают, какие изменения произошли", - отметил президент Украины.

По его словам, оккупация Крыма привела к тому, что регион Черного моря стал источником опасности.

"К 2014 году в Крыму не было политических репрессий или преследований по религиозному признаку, там не было масштабных экологических катастроф, там не было угрозы размещения ядерного оружия. Все это теперь там есть - из-за российской оккупации. Более того, поведение Москвы может вдохновить и другие страны забрать у соседей часть территорий", - добавил Зеленский.