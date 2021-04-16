Зеленский о нормандском формате: искусственное дыхание сейчас может сделать Макрон
Переговоры в нормандском формате сейчас блокирует Россия. Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что "нормандскую четверку" оживит президент Франции Эммануэль Макрон.
Об этом он заявил в интервью изданию Le Figaro, сообщает пресс-служба Офиса президента.
На вопрос о том, мертв ли нормандский формат, украинский президент ответил: "Думаю, что искусственное дыхание может сделать сейчас именно господин Макрон. Да, именно сейчас".
По его словам, эти переговоры ожили в 2019 году, но из-за России формат заблокирован.
"Сейчас мы видим, что со здоровьем формата есть проблемы из-за того, что один орган не хочет работать. Здесь нужна поддержка, прежде всего господина Макрона, и тогда, будем верить, появится желание у России", - отметил Зеленский.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с визитом во Франции, где проведет переговоры с Макроном и Меркель.
В начале марта Зеленский заявлял, что найдет формат переговоров с лидерами "нормандской четверки", если в ближайшее время не будет саммита.