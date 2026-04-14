Поважають в США і в Росії: Bloomberg розкрило стиль Буданова в переговорах

Керівника Офісу президента Кирила Буданова цінують обидві сторони переговорного процесу . Союзники вважають його результативним, а близькі до Кремля чиновники - поважають як бойового офіцера.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Bloomberg, яке поспілкувалося з Будановим та кількома джерелами в різних колах.
Люди, які спілкувалися з Будановим, зазначають: на міжнародній арені він отримав схвалення від союзників України. Його описують як "різкого, прямолінійного та дещо саркастичного" у переговорах.
Західні чиновники підкреслюють, що він довів свою ефективність - підтримує зворотний канал зв'язку з Москвою та стабільні контакти в Перській затоці. Саме там проходили переговори до того, як їх призупинила війна США та Ізраїлю проти Ірану.
"Можливо, ще більш дивно, що російські колеги також поважають Буданова як героя війни, за словами кількох чиновників, близьких до Кремля", - йдеться у публікації Bloomberg.
Водночас в адміністрації Дональда Трампа йому також симпатизують - зокрема, посланець Білого дому Стів Віткофф. Це означає, що Буданова серйозно сприймають усі сторони переговорів.
Сам він охарактеризував стосунки зі США як "добрі", але відмовився уточнювати, з ким найчастіше спілкується в Білому домі.
"Ставки на міжнародній арені ще вищі. Кілька людей, знайомих з цим питанням, сказали, що його підхід до мирних переговорів є ефективнішим, ніж у його попередника", - пише Bloomberg.
Мова про колишнього керівника ОП Андрія Єрмака.
Керівник ОП називає себе прагматиком. За його словами, переговори з росіянами зосереджені на "мові, цифрах, фактах, датах - все інше не має значення".
Публічно він утримується від зневажливих висловлювань про ворога. Росіяни, за його словами, прагматичні й професійні. "Також дуже добре знають, як вести переговори", - додає Буданов.
Нагадаємо, Буданов очолив Головне управління розвідки Міноборони 5 серпня 2020 року. З 2 січня 2026 року він керує Офісом президента - вже понад 100 днів.
Тим часом, Буданов також заявив, що переговори між Києвом та Москвою рухаються до укладення угоди.
"Я не думаю, що це займе багато часу", - сказав він. Головним стимулом для Кремля він назвав фінансовий чинник: на відміну від України, Росія витрачає власні кошти - вже у трильйонах.
Як повідомляло РБК-Україна, Буданов також пояснив, чому Росія публічно не визнає наслідків українських ударів.
За його словами, визнання означало б демонстрацію власної слабкості, що підривало б риторику Кремля на переговорах.