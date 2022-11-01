"Повар Путіна" звинуватив російські еліти у перешкоджанні повній мобілізації в РФ, - ISW

Засновник ПВК "Вагнера" Євгеній Пригожин розкритикував російських олігархів та еліти за те, що вони живуть у "комфортному стані" й перешкоджають повній мобілізації населення в РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що "Повар Путіна" 31 жовтня відкрито заявив: "Поки діти (еліт - ред.) не підуть воювати, повної мобілізації у країні не буде".
В ISW вказують, що Пригожин у Росії має велику популярність і утверджується як політична сила. Він вже почав користуватися цим для того, аби критикувати своїх політичних опонентів у колах російської еліти.
Фахівці не виключають, що через свій високий рейтинг "Повар Путіна" рано чи пізно може створити власну партію. А вже зараз Пригожин почав атакувати місцевих чиновників.
Зокрема він звернувся до генпрокуратури РФ з прохання порушити кримінальну справу
В Інституті вивчення війни також інформують, що водночас із атаками на політиків Пригожин
Нагадаємо, Пригожин продовжує створювати розбіжності в російському уряді.
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