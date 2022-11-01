"Повар Путіна" звинуватив російські еліти у перешкоджанні повній мобілізації в РФ, - ISW

Аналітики зазначають, що "Повар Путіна" 31 жовтня відкрито заявив: "Поки діти (еліт - ред.) не підуть воювати, повної мобілізації у країні не буде".

В ISW вказують, що Пригожин у Росії має велику популярність і утверджується як політична сила. Він вже почав користуватися цим для того, аби критикувати своїх політичних опонентів у колах російської еліти.

Фахівці не виключають, що через свій високий рейтинг "Повар Путіна" рано чи пізно може створити власну партію. А вже зараз Пригожин почав атакувати місцевих чиновників.

Зокрема він звернувся до генпрокуратури РФ з прохання порушити кримінальну справу

В Інституті вивчення війни також інформують, що водночас із атаками на політиків Пригожин