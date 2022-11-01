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"Повар Путина" обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в РФ, - ISW

Фото: Пригожин обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в РФ (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подверг критике российских олигархов и элиты за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации населения в РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что "Повар Путина" 31 октября открыто заявил: "Пока дети (элит - ред.) не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет".

В ISW указывают, что Пригожин в России пользуется большой популярностью и утверждается как политическая сила. Он уже начал использовать это для того, чтобы критиковать своих политических оппонентов в кругах российской элиты.

Специалисты не исключают, что из-за своего высокого рейтинга "Повар Путина" рано или поздно может создать собственнуб партию. А уже сейчас Пригожин стал атаковать местных чиновников.

В частности он обратился в генпрокуратуру РФ по просьбе возбудить уголовное дело

В Институте изучения войны также информируют, что одновременно с атаками на политиков Пригожин

Напомним, Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве.

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