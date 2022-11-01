"Повар Путина" обвинил российские элиты в препятствовании полной мобилизации в РФ, - ISW

Основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин подверг критике российских олигархов и элиты за то, что они живут в "комфортном состоянии" и препятствуют полной мобилизации населения в РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что "Повар Путина" 31 октября открыто заявил: "Пока дети (элит - ред.) не пойдут воевать, полной мобилизации в стране не будет".
В ISW указывают, что Пригожин в России пользуется большой популярностью и утверждается как политическая сила. Он уже начал использовать это для того, чтобы критиковать своих политических оппонентов в кругах российской элиты.
Специалисты не исключают, что из-за своего высокого рейтинга "Повар Путина" рано или поздно может создать собственнуб партию. А уже сейчас Пригожин стал атаковать местных чиновников.
В частности он обратился в генпрокуратуру РФ по просьбе возбудить уголовное дело
В Институте изучения войны также информируют, что одновременно с атаками на политиков Пригожин
Напомним, Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве.
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