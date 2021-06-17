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Повалены деревья и затоплены улицы: в Мариуполе потоп

Автор: Анастасия Рокитна

Гроза, молнии и ливень накрыли Мариуполь сегодня ночью. Это стало причиной многочисленных подтоплений жилых домов, залития квартир и щитовых.

Об этом сообщает местное издание mrpl.city.

Улицы города затопило водой. Из-за сильных порывов ветра валило деревья и рвало провода. Вследствие аварийных ситуаций во всех районах города произошли отключения электроэнергии.

Фото: ливень в Мариуполе (mrpl.city)

Так же вода течет в квартирах, подъездах. Кроме того, мариупольцы сообщили, что в считанные часы дождевой водой затопило площадь Кирова и дорогу под мостом возле "Самолета".

В Кальмиусском районе высокая тополь обрушился на пятиэтажку, повредив балконы.

Из-за ливня в Мариуполе осложнено движение транспорта.

Напомним, сегодня ночью ливень затопил улицы оккупированной Керчи.

Отметим, в течение прошлой недели по Украине шли дожди с грозами. Из-за непогоды были затоплены дома и дороги. В некоторых городах выпал огромный град, а в Днепре видели смерч.

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