Повалені дерева і затоплені вулиці: у Маріуполі потоп

Гроза, блискавки і злива накрили Маріуполь сьогодні вночі. Це стало причиною численних підтоплень житлових будинків, залиття квартир і щитових.
Вулиці міста затопило водою. Через сильні пориви вітру валило дерева і рвало дроти. Внаслідок аварійних ситуацій у всіх районах міста відбулися відключення електроенергії.
Так само вода тече в квартирах, під'їздах. Крім того, маріупольці повідомили, що в лічені години дощовою водою затопило площу Кірова і дорогу під мостом біля "Літака".
У Кальміуському районі висока тополя обвалилась на п'ятиповерхівку, пошкодивши балкони.
Через зливу в Маріуполі ускладнено рух транспорту.
Нагадаємо, сьогодні вночі злива затопила вулиці окупованої Керчі.
Зазначимо, протягом минулого тижня по Україні йшли дощі з грозами. Через негоду були затоплені будинки і дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.