ru ua
Пн, 17 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Поваленные деревья и перевернутые машины: Польшу накрыла непогода

Новина українською →
Польша, Понедельник 17 января 2022 17:30
Поваленные деревья и перевернутые машины: Польшу накрыла непогода Фото: Польшу накрыла непогода (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

На Польшу обрушились снегопады с сильным ветром, которые принесли немало бед. Вследствие непогоды были повалены деревья, перевернуты автомобили, а жители многих районов остались без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Кроме того, в результате непогоды пострадали два человека. В больницу госпитализировали 47-летнего мужчину и 42-летнюю женщину.

Так, во Млаве сильный ветер сорвал часть крыши на заводе LG, в результате было повреждено несколько автомобилей. Также ветер перевернул грузовик в ​​Варшаве. На трассе S8 затруднено движение, а в сторону столицы страны образовалась пробка - там из-за ветра опрокинулся грузовик.

Также из-за сильного ветра в некоторых районах оборвало линии электропередач. Без света остались около 30 тысяч человек.

Напомним, 17 января сильный ураганный ветер накрыл Латвию. В результате уже несколько часов самолеты не могут приземлиться в аэропорту Риги, обесточены несколько тысяч домов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Погода
NEWS
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
Обязаны обеспечить: в каких городах в магазинах должны быть POS-терминалы
DAILY
Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Льготный газ против инфляции. Сможет ли Кабмин удержать рост цен на продукты питания