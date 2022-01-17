ru ua
Пн, 17 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Повалені дерева та перевернуті машини: Польщу накрила негода

Новость на русском →
Польща, Понеділок 17 січня 2022 17:30
Повалені дерева та перевернуті машини: Польщу накрила негода Фото: Польщу накрила негода (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

На Польщу обрушилися снігопади з сильним вітром, які завдали чимало лиха. Внаслідок негоди було повалено дерева, перевернуто автомобілі, а мешканці багатьох районів залишилися без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.

Крім того, внаслідок негоди постраждали двоє людей. До лікарні госпіталізували 47-річного чоловіка та 42-річну жінку.

Так, у Млаві сильний вітер зірвав частину даху на заводі LG, в результаті було пошкоджено декілька автомобілів. Також вітер перекинув вантажівку у Варшаві. На трасі S8 утруднений рух, а у бік столиці країни утворився затор - там через вітер перекинулася вантажівка.

Також через сильний вітер у деяких районах обірвало лінії електропередач. Без світла залишилося близько 30 тисяч людей.

Нагадаємо, 17 січня сильний ураганний вітер накрив Латвію. В результаті вже декілька годин літаки не можуть приземлитися в аеропорту Риги, знеструмлено кілька тисяч будинків.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польша Погода
NEWS
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
Порошенку обирають запобіжний захід: онлайн-трансляція суду
DAILY
Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Пільговий газ проти інфляції. Чи зможе Кабмін утримати зростання цін на продукти харчування