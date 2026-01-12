Повалення режиму в Ірані: Кронпринц закликав захоплювати посольства та держустанови

Протести в Ірані

Нагадаємо, антиурядові протести в Ірані спалахнули 28 грудня 2025 року через стрімке знецінення національної валюти. Першими на акції вийшли підприємці Тегерана, зокрема торговці електронікою, чий бізнес критично залежить від імпорту.

Згодом до них приєдналися студенти та верстви населення, які раніше вважалися лояльними до режиму.

Влада відповіла на заворушення силовим придушенням із застосуванням вогнепальної зброї та масовими арештами. На тлі ескалації кронпринц Реза Пахлаві закликав іранців до загальнонаціональних страйків, заявивши, що лише повна зупинка економіки здатна паралізувати та повалити чинний режим.