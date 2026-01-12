Свержение режима в Иране: Кронпринц призвал захватывать посольства и госучреждения

Протесты в Иране

Напомним, антиправительственные протесты в Иране вспыхнули 28 декабря 2025 года из-за стремительного обесценивания национальной валюты. Первыми на акции вышли предприниматели Тегерана, в частности торговцы электроникой, чей бизнес критически зависит от импорта.

Впоследствии к ним присоединились студенты и слои населения, которые ранее считались лояльными к режиму.

Власти ответили на беспорядки силовым подавлением с применением огнестрельного оружия и массовыми арестами. На фоне эскалации кронпринц Реза Пахлави призвал иранцев к общенациональным забастовкам, заявив, что только полная остановка экономики способна парализовать и свергнуть действующий режим.