Повалені дерева, затоплені будинки та вулиці: у ДСНС показали наслідки негоди в Україні
У вівторок, 29 липня, низку областей України накрила негода. Через зливи та грози повалено дерева та затоплено вулиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними ДСНС, у Рівненській, Вінницькій, Житомирській, Тернопільській та Хмельницькій областях відкачували воду з підвалів, дворів і житлових будинків, прибирали повалені дерева, допомагали населенню.
Окрім цього підтоплення зафіксовані у Рівному, Звягелі, Вишнівці та Шаргороді. У Вінницькій та Житомирській областях негода залишила без світла понад 120 населених пунктів. Роботи з відновлення та ліквідації наслідків тривають. Потерпілих немає.
У ДСНС зазначили, що до ліквідації наслідків активно долучаються офіцери-рятувальники громад. Вони оперативно допомагають населенню: відкачують воду, розчищають території та координують дії на місцях.
Негода в Україні
Нагадаємо, що вчора у Чернівецькій області також внаслідок негоди десятки тисяч будинків залишились без світла, там також пошкоджені автомобілі та заклади освіти.
Варто нагадати, що синоптики також попереджали, що Київ та область накриє негода, яка має жовтий рівень небезпеки.
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