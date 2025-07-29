Поваленные деревья, затопленные дома и улицы: в ГСЧС показали последствия непогоды в Украине
Во вторник, 29 июля, ряд областей Украины накрыла непогода. Из-за ливней и грозы повалены деревья и затоплены улицы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
По данным ГСЧС, в Ровенской, Винницкой, Житомирской, Тернопольской и Хмельницкой областях откачивали воду из подвалов, дворов и жилых домов, убирали поваленные деревья, помогали населению.
Кроме этого подтопления зафиксированы в Ровно, Звягеле, Вишневце и Шаргороде. В Винницкой и Житомирской областях непогода оставила без света более 120 населенных пунктов. Работы по восстановлению и ликвидации последствий продолжаются. Пострадавших нет.
В ГСЧС отметили, что к ликвидации последствий активно приобщаются офицеры-спасатели общин. Они оперативно помогают населению: откачивают воду, расчищают территории и координируют действия на местах.
Непогода в Украине
Напомним, что вчера в Черновицкой области также в результате непогоды десятки тысяч домов остались без света, там также повреждены автомобили и учебные заведения.
Стоит напомнить, что синоптики также предупреждали, что Киев и область накроет непогода, которая имеет желтый уровень опасности.
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