Повалені дерева, побиті будинки й тисячі людей без світла: наслідки негоди в Україні (фото)

У понеділок, 29 липня, синоптики попередили українців про погіршення погодніх умов і сильні пориви вітру в деяких регіонах. Сьогодні наслідки негоди відчули на собі українці із щонайменше чотирьох областей.
РБК-Україна розповідає, в яких областях люди залишились без світла, та де ще негода наробила лиха.
Згідно з інформацією Національної енергетичної компанії "Укренерго", негода знеструмила 116 населених пунктів у чотирьох областях:
"Застосування заходів обмеження сьогодні (30 липня, - Ред.) не прогнозується. Але енергосистема все ще оговтується після ворожих атак, і в ранкові та вечірні години найбільшого споживання потребує нашої допомоги", - уточнили у компанії.
Допис НЕК "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)
В АТ "Житомиробленерго" підтвердили, що шквальний вітер спричинив знеструмлення в області.
"Внаслідок сильних поривів вітру в області є пошкодження ліній електропередачі: станом на ранок 30 липня маємо знеструмлення в 36 населених пунктах Житомирщини", - уточнили в акціонерному товаристві.
Зазначається, що енергетики працюють над відновленням електропостачання.
"Дякуємо за розуміння! Робимо усе для того, щоб у найбільш стислі терміни повернути електропостачання мешканцям області", - підсумували в "Житомиробленерго".
Публікація АТ "Житомиробленерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)
В АТ "Чернігівобленерго" також повідомили, що енергетики цілу ніч відновлювали пошкоджені негодою мережі.
Попри це станом на ранок 30 липня низка аварійних відключень спостерігалась:
Допис АТ "Чернігівобленерго" (скриншот: t.me/chernigivoblenergo)
У групі "Ірпінь Daily" у Facebook розповіли, що нічний буревій наробив у місті шкоди - виривав із корінням дерева, бив будинки та звалював стовпи.
Уточнюється, що на вулиці Давидчука помітили повалене дерево з виламаним бетонним стовпом електропередач.
"Також зламана сосна по Університетській - впала прямо на дах спорт-клубу "Стимул", - додав адміністратор групи.
Зазначається, що всі повалені дерева оперативно прибирають представники благоустрою, проте негода в місті триває.
Інформація від "Ірпінь Daily" (скриншот: facebook.com/irpin.daily)
Про наслідки потужного буревію в Ніжині розповів міський голова Олександр Кодола.
"Штормовий вітер, який налетів на Ніжин у дощовий понеділок (29 липня, - Ред.), наробив шкоди та додав клопотів комунальним працівникам", - йдеться у його дописі у Facebook.
Уточнюється, що "робітники КП "ВУКГ" активно прибирають місто та обрізають зламані гілки та дерева".
"Також йде підготовка до ремонту пошкодженої внаслідок падіння дерева лавочки у сквері М. Гоголя. Природа вкотре нагадала людям про свою могутню силу", - підсумував мер міста.
У Старобільську 29 липня також розігралася негода - гроза, град і сильний вітер.
"Наслідком стали повалені дерева, зірвані дахи, теплиці, повалені забори, обірвані лінії електропередач. Крім того, обірвало інтернет-кабелі. До цього часу багато старобільчан і мешканців сіл залишаються без світла", - розповіли у "Старобільських новинах".
Було оприлюднено також відео, на якому видно, як шквальний вітер зірвав дах "із будівлі колишнього супермаркету "Сім'я" на Сотому кварталі".
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