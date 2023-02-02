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Пов'язаний із скандалом про закупівлі. Суд заарештував ексдиректора департаменту Міноборони

Фото: суд заарештував ексдиректора департаменту Міноборони (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід ексдиректору департаменту держзакупівель Міністерства оборони у вигляді тримання під вартою.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі Офісу генерального прокурора України.

За інформацією джерел РБК-Україна у правоохоронних органах, йдеться про Богдана Хмельницького.

В ОГП зазначають, що суд передбачив можливість внесення застави для колишнього урядовця.

При цьому сума застави поки що не розголошується, але прокуратура з нею не погоджується і вже її оскаржила.

Нагадаємо, раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міноборони купує продукти для українських військових за цінами, які в кілька разів вищі за ринкові.

25 січня директора департаменту держзакупівель Міністерства оборони Богдана Хмельницького звільнили у зв'язку зі скандалом.

Пізніше джерела РБК-Україна розповіли, що Хмельницькому оголошено підозру за фактом розтрати ним державних коштів та забезпечення українських військових неякісними бронежилетами.

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