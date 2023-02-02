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Связан со скандалом о закупках. Суд арестовал экс-директора департамента Минобороны

Фото: суд арестовал экс-директора департамента Минобороны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

Шевченковский районный суд Киева избрал меру пресечения экс-директору департамента госзакупок Министерства обороны в виде содержания под стражей.

Об этом РБК-Украина сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины.

По информации источников РБК-Украина в правоохранительных органах, речь идет о Богдане Хмельницком.

В ОГП отмечают, что суд предусмотрел возможность внесения залога для бывшего чиновника.

При этом сумма залога пока не разглашается, но прокуратура с ней несогласна и уже ее обжаловала.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что Минобороны покупает продукты для украинских военных по ценам, которые в несколько раз выше, чем рыночные.

25 января директора департамента госзакупок Министерства обороны Богдана Хмельницкого уволили в связи со скандалом.

Позже источники РБК-Украина рассказали, что Хмельницкому объявлено подозрение по факту растраты им государственных средств и обеспечения украинских военных некачественными бронежилетами.

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Министерство обороны УкраиныШевченковский райсуд