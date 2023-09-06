Пов'язані з РФ хакери атакували МВС Латвії: було вкрадено листування силовиків

З чого все почалося

Видання пише, що сьогодні в різних Telegram-каналах хакерів було опубліковано кілька внутрішніх документів МВС Латвії, а також окремі електронні листування.

Як на це відреагували в профільному відомстві

У Міністерстві наголосили, що інцидент розслідується, і застосовуються додаткові методи для підвищення рівня безпеки.

"Ми можемо підтвердити, що в електронній системі МВС спостерігається активність, пов'язана зі спробами несанкціонованого доступу", - заявили чиновники.

Також у Міністерстві, що відповідає за внутрішню безпеку держави, заявили, що під час розслідування інциденту не виявлено доказів, які б вказували на несанкціонований доступ до державних інформаційних систем, підконтрольних інформаційному центру МВС, або їхні несправності.

Російські кібератаки

Вчора повідомлялось, що хакерське угрупування АРТ28 намагалося атакувати об'єкт критичної енергетичної інфраструктури України. Його пов’язують зі спецслужбами Росії.

Також російська хакерська група NoName057(16) заблокувала роботу сайту парламенту Болгарії, через допомогу Софії Україні.

Раніше російські хакери з групи APT29, яких підозрюють у роботі на російську службу зовнішньої розвідки, спробували атакувати дипломатів в Україні за допомогою оголошення про продаж уживаної BMW.