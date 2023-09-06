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Связанные с РФ хакеры атаковали МВД Латвии: была украдена переписка силовиков

Фото: Иллюстративное фото (freepik.com)
Автор: Дмитрий Браславский

Поддерживаемые Россией группы хакеров сумели скомпрометировать три электронных почтовых ящика Министерства внутренних дел Латвии.

Об этом заявило МВД страны, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

С чего все началось

Издание пишет, что сегодня в различных Telegram-каналах хакеров было опубликовано несколько внутренних документов МВД Латвии, а также отдельные электронные переписки.

Как на это отреагировали в профильном ведомстве

В Министерстве подчеркнули, что инцидент расследуется, и применяются дополнительные методы для повышения уровня безопасности.

"Мы можем подтвердить, что в электронной системе МВД наблюдается активность, связанная с попытками несанкционированного доступа", - заявили чиновники.

Также в Министерстве, отвечающем за внутреннюю безопасность государства, заявили, что в ходе расследования инцидента не обнаружено доказательств, которые бы указывали на несанкционированный доступ к государственным информационным системам, подконтрольным информационному центру МВД, или их неисправности.

Российские кибератаки

Вчера сообщалось, что хакерская группировка АРТ28 пыталась атаковать объект критической энергетической инфраструктуры Украины. Его связывают со спецслужбами России.

Также российская хакерская группа NoName057(16) заблокировала работу сайта парламента Болгарии через помощь Софии Украине.

Ранее российские хакеры из группы APT29, подозреваемые в работе на российскую службу внешней разведки, попытались атаковать дипломатов в Украине с помощью объявления о продаже подержанной BMW.

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