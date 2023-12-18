Пов'язані з Ізраїлем хакери заявили про атаку на Іран та блокаду там АЗС, - ЗМІ

Пов'язана з Ізраїлем хакерська група Gonjeshke Darande заявила про свою причетність до кібератаки на Іран.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Як заявили представники хакерського угрупування, їх атака є відповіддю на іранську агресію.

"Ця кібератака є відповіддю на агресію Ісламської Республіки та її проксі в регіоні. Хаменеї, гра з вогнем має ціну. Це лише дещиця того, що ми маємо в запасі", - сказано у повідомленні.

За словами хакерів, вони отримали доступ д о платіжних систем постраждалих АЗС, а також до центрального сервера кожної станції та системи управління.

Участь Ірану у війні Ізраїлю та ХАМАС

З перших днів бойових дій в США заявляли, що Іран є співучасником війни. Він тренував бойовиків ХАМАС, а потім його проксі (такі як, наприклад, "Хезболла") атакували Ізраїлю чи американські бази, дестабілізуючи ситуацію в регіоні.

Сам Іран заперечує свою участь, а нещодавно верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив лідеру ХАМАС Ісмаїлу Ганії, що його країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені ХАМАС.

Війна в Ізраїлі

Нагадаємо, бойовики ХАМАСу 7 жовтня вторглися до Ізраїлю. Терористи почали вбивати та викрадати як військових, так і цивільних людей. Незабаром Єрусалим оголосив операцію "Залізні мечі" і обстрілював місця терористів у Секторі Газа.

24 листопада між Тель-Авів та бойовиками розпочалося тимчасове перемир'я для звільнення полонених. Вже 1 грудня бойові дії було відновлено, як стверджує Ізраїль, через порушення умов перемир'я з боку ХАМАСу.

14 грудня, у Білому домі заявили, що Сполучені Штати Америки хочуть, щоб війна між Ізраїлем та ХАМАСом закінчилася якнайшвидше. У той же день міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант заявив, що війна займе більше кількох місяців.

Президент США Джо Байден заявив, що Ізраїль починає втрачати світову підтримку через "невибіркові бомбардування" Сектору Газа. Також Генасамблея ООН більшістю голосів проголосувала за вимогу припинення вогню.

Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху заявив, що міжнародний тиск не зупинить війну проти ХАМАСу.

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