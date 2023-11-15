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Іран заявив "ХАМАСу", що не вступить у війну проти Ізраїля

Середа 15 листопада 2023 20:23
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Іран заявив "ХАМАСу", що не вступить у війну проти Ізраїля Ілюстративне фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї заявив лідеру "ХАМАСу" Ісмаїлу Ганії, що його країна не буде вступати у війну проти Ізраїлю від імені "ХАМАС".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як заявили три високопосадовці, Алі Хаменеї поскаржився лідеру "ХАМАС" на те, що ті не попередили Іран про напад на Ізраїль.

"Ви не попередили нас про свій напад на Ізраїль 7 жовтня, і ми не будемо вступати у війну від вашого імені", - сказав він.

Свідки розмови заявляють, що відповідь іранця була досить твердою та рішучою.

Наземна операція ізраїльської армії

На початку жовтня бойовики організації ХАМАС влаштували масштабне вторгнення до Ізраїлю. Під час нападу вони вбивали, а також викрадали військових та цивільних мешканців. Після цього Ізраїль оголосив початок операції "Залізні мечі" та почав регулярно обстрілювати цілі у Секторі Газа.

27 жовтня ізраїльська армія почала посилено атакувати Газу. Також в Армії оборони Ізраїлю заявили про розширення наземної операції.

Сьогодні прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху оголосив про початок проведення третьої фази воєнної операції проти угруповання ХАМАС. Вона передбачає розширення наземного проникнення у Сектор Газа.

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Ізраїль Іран ХАМАС Сектор Газа
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