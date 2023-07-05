Потяги УЗ з Перемишля затримуються на майже 6 годин: в чому причина

Потяги "Укрзалізниці" з Перемишля та назад у середу, 5 липня, затримуються від 2 до 6 години через НП на залізниці біля Перемишля.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на УЗ .

При цьому 82 інших поїзди "Укрзалізниці" прямують по Україні чітко за розкладом.

Станом на 8 ранку, слідчі дії на місці завершено і поїзди продовжують курсування з відставанням від графіка:

"Через травмування людини на колії поблизу Перемишля у Польщі та тривалі слідчі дії польської поліції, поїзди "Укрзалізниці" перемишльського напрямку затримуються", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" призначила нові поїзди з Харкова та Києва до Польщі, вони курсують до міст Перемишль, Варшава та Хелм.

Раніше РБК-Україна розповідала, як купити квиток на "дефіцитний" потяг "Київ-Варшава".

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