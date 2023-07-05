Поезда УЗ из Перемышля задерживаются почти на 6 часов: в чем причина

Поезда "Укрзализныци" из Перемышля и обратно в среду, 5 июля, задерживаются от 2 до 6 часов из-за ЧП на железной дороге возле Перемышля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на УЗ .

"Из-за травмирования человека на путях близ Перемышля в Польше и длительных следственных действий польской полиции, поезда "Укрзализныци" перемышльского направления задерживаются", - говорится в сообщении.

По состоянию на 8 утра следственные действия на месте завершены и поезда продолжают курсирование с отставанием от графика:

716/715 Перемышль - Киев +5:52

32/31 Перемышль - Запорожье +4:24

54/53 Перемышль - Киев +5:40

36/35 Перемышль - Одесса +5:40

37/38 Ужгород - Одесса +3:41

705/706 Киев - Перемышль +1:39

При этом 82 других поезда "Укрзализныци" следуют по Украине четко по расписанию.