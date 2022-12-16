Потяги в Україні рухаються із затримкою: УЗ оновила графіки

За даними компанії, 12 поїздів затримуються більш ніж на годину, ще 8 – у межах години.

Найбільші затримки зараз спостерігаються у наступних рейсів:

№3/4 Ужгород – Запоріжжя (+2 год 54 хв);

№725/726 Харків – Київ (+2 год 37 хв);

№781/782 Черкаси – Київ (+2 год 36 хв);

№21/22 Трускавець – Харків (+2 год 26 хв);

№707/708 Київ – Чернігів (+2 год 22 хв);

№111/112 Київ – Ізюм (+2 год 10 хв);

№41/42 Трускавець – Дніпро (+2 год 8 хв);

№45/46 Ужгород – Харків (+1 год 58 хв);

№119/120 Львів – Запоріжжя (+1 год 45 хв);

№131/132 Дніпро – Львів (+1 год 42 хв);

№755/756 Київ – Луцьк (+1 год 21 хв).

Зазначається, що київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох ділянках.

Там у компанії розповіли, що ситуація на вокзалах країни контролюється. Енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпро здійснюється за допомогою генераторів.