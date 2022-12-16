Потяги в Україні рухаються із затримкою: УЗ оновила графіки

Через російські атаки на нергетичну інфраструктуру України 20 рейсів "Укрзалізниці" йдуть із затримками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення УЗ.
За даними компанії, 12 поїздів затримуються більш ніж на годину, ще 8 – у межах години.
Найбільші затримки зараз спостерігаються у наступних рейсів:
Зазначається, що київська кільцева електричка продовжує рух із затримками через знеструмлення на кількох ділянках.
Там у компанії розповіли, що ситуація на вокзалах країни контролюється. Енергоживлення вокзалів Харкова та Дніпро здійснюється за допомогою генераторів.
Нагадаємо, в Україні внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку Російської Федерації 16 грудня виникли перебої з енергопостачанням. У деяких областях повідомляють про відключення.
Як повідомили в УЗ, внаслідок атаки на інфраструктуру країни кілька ділянок залізниці у чотирьох областях знеструмлено.
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