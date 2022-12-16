Поезда в Украине двигаются с задержкой: УЗ обновила графики

Из-за российских атак на нергетическую инфраструктуру Украины 20 рейсов "Укрзализныци" следуют с задержками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение УЗ.
По данным компании, 12 поездов задерживаются более чем на час, еще 8 - в пределах часа.
Наибольшие задержки сейчас наблюдаются у следующих рейсов:
Отмечается, что киевская кольцевая электричка продолжает движение с задержками из-за обесточивания на нескольких участках.
Там в компании рассказали, что ситуация на вокзалах страны контролируется. Энергопитание вокзалов Харькова и Днепр осуществляется с помощью генераторов.
Напомним, в Украине в результате массированного ракетного обстрела со стороны Российской Федерации 16 декабря возникли перебои с энергоснабжением. В некоторых областях сообщают об отключениях.
Как сообщили в УЗ, в результате атаки на инфраструктуру страны несколько участков железной дороги в четырех областях обесточены.
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