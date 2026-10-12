ua en ru
Пн, 12 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Зміни

Потяги до Словаччини та Чехії змінюють розклад руху 12-13 жовтня: у ДПСУ назвали причини

15:37 12.10.2026 Пн
2 хв
aimg Тетяна Веремєєва
Потяги до Словаччини та Чехії змінюють розклад руху 12-13 жовтня: у ДПСУ назвали причини Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Українців, які планують їхати потягом до Словаччини або Чехії, попередили про тимчасові зміни в русі 12 та 13 жовтня. Частина поїздів до цих країн та у зворотному напрямку не курсуватиме.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Які потяги не курсуватимуть

За даними "Укрзалізниці" 12 жовтня скасовано потяг сполученням "Братислава - Чоп", який за розкладом мав прибути до Чопа о 21:41.

13 жовтня не курсуватимуть усі потяги до Словаччини та Чехії, а також у зворотному напрямку через пункт пропуску "Чоп (Страж)".

Обмеження пов'язані з ремонтними роботами на залізничній станції Чоп.

Що варто знати пасажирам

Якщо ви плануєте поїздку до Словаччини або Чехії 12 чи 13 жовтня, заздалегідь перевірте розклад і переконайтеся, що потрібний рейс відбудеться.

Це допоможе уникнути несподіванок на вокзалі та, за потреби, завчасно спланувати інший маршрут.

Нагадаємо, на кордоні України та Румунії запрацював новий пункт пропуску "Біла Церква - Сігету-Мармацієй". На першому етапі він зможе пропускати до 400 легкових автомобілів на добу, а після завершення будівництва повноцінного комплексу там також оформлюватимуть вантажівки й автобуси.

РБК-Україна раніше розповідало, що на українському кордоні посилюють заходи безпеки для подорожуючих і працівників пунктів пропуску. Зокрема, у п’яти прикордонних областях планують облаштувати 135 мобільних укриттів на 28 пунктах пропуску та під’їзних дорогах до них.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Чехія ДПСУ Кордон з Україною Поїзди
Новини
Путін готовий не бити по Україні лише в день виборів, - Кремль
Путін готовий не бити по Україні лише в день виборів, - Кремль
Аналітика
Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Росію треба загнати в кут, щоб були справжні перемовини: інтерв'ю з Андрієм Сибігою