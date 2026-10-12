Поезда в Словакию и Чехию меняют расписание движения 12-13 октября: в ГПСУ назвали причины

Украинцев, которые планируют ехать на поезде в Словакию или Чехию, предупредили о временных изменениях в движении 12 и 13 октября. Часть поездов в эти страны и обратно не будет курсировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГНСУ).

Какие поезда не будут курсировать

По данным "Укрзализныци" 12 октября отменен поезд сообщением "Братислава - Чоп", который по расписанию должен был прибыть в Чоп в 21:41.

13 октября не будут курсировать все поезда в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска "Чоп (Страж)".

Ограничения, связанные с ремонтными работами на железнодорожной станции Чоп.

Что следует знать пассажирам

Если вы планируете поездку в Словакию или Чехию 12 или 13 октября, заранее проверьте расписание и убедитесь, что нужный рейс состоится.

Это поможет избежать неожиданностей на вокзале и, при необходимости, заранее спланировать другой маршрут.