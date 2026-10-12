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Поезда в Словакию и Чехию меняют расписание движения 12-13 октября: в ГПСУ назвали причины

15:37 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Поезда в Словакию и Чехию меняют расписание движения 12-13 октября: в ГПСУ назвали причины Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
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Украинцев, которые планируют ехать на поезде в Словакию или Чехию, предупредили о временных изменениях в движении 12 и 13 октября. Часть поездов в эти страны и обратно не будет курсировать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины (ГНСУ).

Какие поезда не будут курсировать

По данным "Укрзализныци" 12 октября отменен поезд сообщением "Братислава - Чоп", который по расписанию должен был прибыть в Чоп в 21:41.

13 октября не будут курсировать все поезда в Словакию и Чехию, а также в обратном направлении через пункт пропуска "Чоп (Страж)".

Ограничения, связанные с ремонтными работами на железнодорожной станции Чоп.

Что следует знать пассажирам

Если вы планируете поездку в Словакию или Чехию 12 или 13 октября, заранее проверьте расписание и убедитесь, что нужный рейс состоится.

Это поможет избежать неожиданностей на вокзале и, при необходимости, заранее спланировать другой маршрут.

Напомним, на границе Украины и Румынии заработал новый пункт пропуска "Белая Церковь - Сигету-Мармацией". На первом этапе он сможет пропускать до 400 легковых автомобилей в сутки, а по завершении строительства полноценного комплекса там также будут оформлять грузовики и автобусы.

РБК-Украина ранее рассказывало, что на украинской границе ужесточаются меры безопасности для путешественников и работников пунктов пропуска. В частности, в пяти приграничных областях планируется обустроить 135 мобильных укрытий на 28 пунктах пропуска и подъездных дорогах к ним.

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