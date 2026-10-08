Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.

Міністр зазначив, що це перший новий автомобільний перехід між Україною та Румунією на Закарпатті за майже 20 років.

"Для регіону це третій автомобільний пункт пропуску з Румунією. Додатковий маршрут для людей і бізнесу, можливість перерозподілити транспортні потоки та зменшити навантаження на діючі переходи", - додав Калашник.

Особливе значення новий пункт пропуску має для жителів Солотвинської громади, де розташована Біла Церква.

Там живе велика спільнота етнічних румунів, багато родин мають рідних по інший бік кордону. Новий перехід полегшить поїздки до близьких.

Фото: на кордоні з Румунією запрацював новий пункт пропуску (t.me/Mykola_Kalashnyk)

На першому етапі пункт пропуску зможе оформлювати до 400 легкових автомобілів на добу.

Для його запуску з українського боку збудували під’їзну дорогу та встановили модульну інфраструктуру для прикордонного і митного контролю. Румунські партнери побудували пункт пропуску та новий міст через Тису.



Рух відкрили на тимчасовій інфраструктурі, щоб люди могли користуватися переходом уже зараз. Це перша черга проєкту. Далі плануємо будівництво повноцінного комплексу для пропуску вантажівок та автобусів.

Після завершення робіт він додатково зможе оформлювати до 360 вантажних автомобілів і 50 автобусів щодоби.