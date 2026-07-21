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Потужності нової генерації в Україні зростають: скільки введено і хто лідирує

13:08 21.07.2026 Вт
2 хв
Міненерго повідомило про зростання газової, сонячної, вітрової генерації та накопичувачів
aimg Юрій Дощатов aimg Олег Хомчук
В Україні зростають потужності нової генерації (фото: Getty Images)

В Україні збільшуються потужності нової генерації, і на сьогоднішній день встановлено вже близько 1,8 ГВт потужностей розподіленої газової генерації, з яких 388,8 МВт введено в експлуатацію з березня поточного року в рамках виконання планів стійкості.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на інформацію Міністерства енергетики, яку підготовлено за даними з регіонів.

Будівельні роботи зі встановлення розподіленої газової генерації ще тривають на 247 установках загальною потужністю 532,2 МВт.

За обсягами встановлених когенераційних газових установок (міні ТЕЦ – ред.), за інформацією Міненерго, лідерами є:

  • Київська область – встановлено понад 219 МВт;
  • Черкаська область – 129,3 МВт;
  • Дніпропетровська – область 118,2 МВт;
  • Волинська область – 113,6 МВт;
  • Івано-Франківська область – 108,8 МВт;
  • Сумська область – 103,6 МВт;
  • Закарпатська область – 100,3 МВт.

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Потужності сонячної та вітрової генерації зростають

В Міненерго підкреслюють, що нарощуються потужності відновлюваної енергетики, зокрема вітрової (ВЕС) та сонячної генерації (СЕС).

"Тільки за перше півріччя 2026 року в експлуатацію введено 414,8 МВт вітрових електростанцій (70 установок). Загальні потужності встановлених ВЕС на сьогодні - 1,115 ГВт. Найбільше на Миколаївщині (понад 400 МВт) та Одещині (понад 200 МВт)", – повідомили в Міненерго.

Сумарна встановлена потужність ВЕС наразі сягає 7,3 ГВт, з яких 5,4 ГВт припадає на виробників електроенергії, а 2,25 ГВт – на активних споживачів. Найбільші потужності – на Дніпропетровщині (947 МВт), Миколаївщині (782 МВт) та Одещині (515 МВт).

Акумулюючі потужності збільшуються

"Паралельно з нарощуванням генеруючих потужностей в Україні стрімко розвиваються технології зберігання енергії. Протягом останнього року сукупна потужність установок зберігання енергії (УЗЕ) зросла більше ніж у 300 разів – до понад 600 МВт", – повідомили у Міненерго.

Установки зберігання енергії є додатковим інструментом для балансування енергосистеми і використання енергії, виробленої "зеленою" генерацією, підкреслили у відомстві.

"Накопичуючи надлишки сонячної генерації вдень, УЗЕ віддають їх у мережу ввечері або вранці у періоди пікового споживання", – уточними в Міненерго.

Нагадаємо, в липні в Україні запустили нові аукціони з продажу електроенергії – РБК-Україна дізналося, що це змінює для бізнесу та населення.

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