Мощности нового генерации в Украине растут: сколько введено и кто лидирует

Строительные работы по установке распределенной газовой генерации продолжаются на 247 установках общей мощностью 532,2 МВт.

По объемам установленных когенерационных газовых установок (мини ТЭЦ – ред.), по информации Минэнерго, лидерами являются:

Киевская область – установлено более 219 МВт;

Черкасская область – 129,3 МВт;

Днепропетровская – область 118,2 МВт;

Волынская область – 113,6 МВт;

Ивано-Франковская область – 108,8 МВт;

Сумская область – 103,6 МВт;

Закарпатская область – 100,3 МВт.

Мощности солнечной и ветровой генерации возрастают

В Минэнерго подчеркивают, что наращиваются мощности возобновляемой энергетики, в частности, ветровой (ВЭС) и солнечной генерации (СЭС).

"Только за первое полугодие 2026 года в эксплуатацию введено 414,8 МВт ветровых электростанций (70 установок). Общие мощности установленных ВЭС на сегодняшний день –1,115 ГВт. Больше всего на Николаевщине (более 400 МВт) и Одесской области (свыше 200 МВт).

Суммарная установленная мощность ВЭС достигает 7,3 ГВт, из которых 5,4 ГВт приходится на производителей электроэнергии, а 2,25 ГВт – на активных потребителей. Наибольшие мощности – на Днепропетровщине (947 МВт), Николаевской (782 МВт) и Одесской (515 МВт).

Аккумулирующие мощности увеличиваются

"Параллельно с наращиванием генерирующих мощностей в Украине стремительно развиваются технологии хранения энергии. В течение последнего года совокупная мощность установок хранения энергии (УЗЭ) выросла более чем в 300 раз – до 600 МВт", – сообщили в Минэнерго.

Установки хранения энергии являются дополнительным инструментом для балансировки энергосистемы и использования энергии, производимой "зеленой" генерацией, подчеркнули в ведомстве.

"Накапливая излишки солнечного поколения днем, УЗЭ отдают их в сеть вечером или утром в периоды пикового потребления", – уточняют в Минэнерго.