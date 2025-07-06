Потужний вибух у Києві: стала відома причина загоряння біля ТЕЦ-6

Вибух в Києві

Зауважимо, що сьогодні вдень в Києві на Троєщині чули вибухи. Після цього місцеві пабліки повідомили, що в частині Дніпровського району міста зникло світло.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко зауважив, що на лівому березі на декількох вулицях зникло електропостачання у житлових будинках.

А тим часом "Київтеплоенерго" заявило, що ТЕЦ-6 працює у штатному режимі, а загрози енергопостачання Києва немає.

В компанії зауважили, що хоч деякі ЗМІ й поширюють інформацію про начебто задимлення та вибух на ТЕЦ-6, однак, за їх даними, інцидент із загорянням стався на підприємстві за територією ТЕЦ-6.

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