Мощный взрыв в Киеве: стала известна причина возгорания возле ТЭЦ-6

Взрыв в Киеве

Заметим, что сегодня днем в Киеве на Троещине слышали взрывы. После этого местные паблики сообщили, что в части Днепровского района города исчез свет.

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко отметил, что на левом берегу на нескольких улицах исчезло электроснабжение в жилых домах.

А тем временем "Киевтеплоэнерго" заявило, что ТЭЦ-6 работает в штатном режиме, а угрозы энергоснабжения Киева нет.

В компании отметили, что хоть некоторые СМИ и распространяют информацию о якобы задымлении и взрыве на ТЭЦ-6, однако, по их данным, инцидент с возгоранием произошел на предприятии за территорией ТЭЦ-6.

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