Потужний вибух у Башкортостані: дрони ГУР вразили стратегічний завод Росії

Вчора, 6 листопада, далекобійні ударні дрони ГУР МО України успішно вразили стерлітамакський нафтохімічний завод (СНХЗ), розташований у Башкортостані на території Росії.

Підприємство є одним із ключових об’єктів російського нафтохімічного комплексу і активно працює на потреби армії держави-агресора.

На цьому заводі виробляють стратегічно важливу продукцію для військового сектору РФ: іонол, авіаційний бензин та синтетичні полімери.

За інформацією ГУР, після влучання українських дронів на заводі спалахнула пожежа у цеху з виробництва агідолу - важливої присадки до авіаційного пального, яке використовується російською авіацією.

Ураження такого об’єкта має суттєвий вплив на логістику та виробничі можливості російського ВПК. Операція ГУР стала черговим підтвердженням того, що Україна здатна діставати стратегічні цілі противника на значній відстані.