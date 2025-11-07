Мощный взрыв в Башкортостане: дроны ГУР поразили стратегический завод России

Дроны Главного управления разведки Украины нанесли точный удар по одному из ключевых нефтехимических предприятий России в Башкортостане.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Украины.
Вчера, 6 ноября, дальнобойные ударные дроны ГУР МО Украины успешно поразили стерлитамакский нефтехимический завод (СНХЗ), расположенный в Башкортостане на территории России.
Предприятие является одним из ключевых объектов российского нефтехимического комплекса и активно работает на нужды армии государства-агрессора.
На этом заводе производят стратегически важную продукцию для военного сектора РФ: ионол, авиационный бензин и синтетические полимеры.
По информации ГУР, после попадания украинских дронов на заводе вспыхнул пожар в цехе по производству агидола - важной присадки к авиационному топливу, которое используется российской авиацией.
Поражение такого объекта имеет существенное влияние на логистику и производственные возможности российского ВПК. Операция ГУР стала очередным подтверждением того, что Украина способна доставать стратегические цели противника на значительном расстоянии.
Украинские Силы обороны продолжают наносить точечные удары по военно-промышленной инфраструктуре России, в частности по предприятиям, работающим на армию и обеспечивающим производство техники для ведения войны против Украины.
В последние недели фиксируется серия взрывов и пожаров на заводах, где сосредоточено производство дронов, боеприпасов, топливных компонентов и элементов для ракетных систем.
Заметим, что в ночь на 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы.
В тот день ГУР МО Украины успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".
А уже 3 октября дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.