Мощный взрыв в Башкортостане: дроны ГУР поразили стратегический завод России

Удары по заводам РФ

Украинские Силы обороны продолжают наносить точечные удары по военно-промышленной инфраструктуре России, в частности по предприятиям, работающим на армию и обеспечивающим производство техники для ведения войны против Украины.

В последние недели фиксируется серия взрывов и пожаров на заводах, где сосредоточено производство дронов, боеприпасов, топливных компонентов и элементов для ракетных систем.

Заметим, что в ночь на 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы.

В тот день ГУР МО Украины успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

А уже 3 октября дальнобойные дроны СБУ поразили один из ведущих российских нефтеперерабатывающих заводов. Речь идет об "Орскнефтеоргсинтезе", который расположен в 1400 км от границы Украины.