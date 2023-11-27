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Потужний циклон залишив Україну. Коли знову очікувати сніг

Фото: до кінця листопада знову очікується сніг (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

В Україні найближчими днями знову очікується дощ та сніг через проходження циклону із заходу. Потім встановиться морозна погода.

Про це в коментарі РБК-Україна сказала заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня.

"Негода, пов’язана з південним циклоном, відступила. Завтра буде перерва. А у середу, 29 листопада, знову циклон, який буде переміщуватися із заходу", - сказала вона.

За її словами, у більшості областей, це південь, центр і схід, опади будуть переважно у вигляді дощу. На заході та півночі України опади очікується сніг та мокрий сніг.

Очікуються коливання температури. Найближча ніч буде морозною - 5-10 градусів морозу. Завтра вдень - послаблення морозів до відлиги. На півночі України температура 29 листопада підвищиться до 4-6 градусів тепла.

Як повідомила Голеня, після циклону в Україну зайде прохолодне повітря і морози відновляться. "У четвер, 30 листопада заходитиме холод з півночі. Вночі буде 3-8 градусів морозу, вдень - близько нуля", - сказала синоптик.

 

Нагадаємо, в Україну 26-27 листопада надійшов потужний циклон з півдня, який приніс сильний вітер, дощ та сніг. Місцями утворився сніговий покрив висотою 27 см.

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