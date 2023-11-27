Мощный циклон покинул Украину. Когда снова ожидается снег

"Непогода, связанная с южным циклоном, отступила. Завтра будет перерыв. А в среду, 29 ноября, снова циклон, который будет перемещаться с запада", - сказала она.

По ее словам, в большинстве областей, это юг, центр и восток, осадки будут преимущественно в виде дождя. На западе и севере Украины ожидается снег и мокрый снег.

Ожидаются колебания температуры. Ближайшая ночь будет морозной-– 5-10 градусов мороза. Завтра днем - ослабление морозов до оттепели. На севере Украины температура 29 ноября повысится до 4-6 градусов тепла.

Как сообщила Голеня, после циклона в Украину придет прохладный воздух и морозы возобновятся. "В четверг, 30 ноября будет заходить холод с севера. Ночью будет 3-8 градусов мороза, днем - около нуля", - сказала синоптик.