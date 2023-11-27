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Мощный циклон покинул Украину. Когда снова ожидается снег

Фото: до конца ноября снова ожидается снег (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В Украине в ближайшие дни снова ожидается дождь и снег в связи с прохождением циклона с запада. Затем установится морозная погода.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Непогода, связанная с южным циклоном, отступила. Завтра будет перерыв. А в среду, 29 ноября, снова циклон, который будет перемещаться с запада", - сказала она.

По ее словам, в большинстве областей, это юг, центр и восток, осадки будут преимущественно в виде дождя. На западе и севере Украины ожидается снег и мокрый снег.

Ожидаются колебания температуры. Ближайшая ночь будет морозной-– 5-10 градусов мороза. Завтра днем - ослабление морозов до оттепели. На севере Украины температура 29 ноября повысится до 4-6 градусов тепла.

Как сообщила Голеня, после циклона в Украину придет прохладный воздух и морозы возобновятся. "В четверг, 30 ноября будет заходить холод с севера. Ночью будет 3-8 градусов мороза, днем - около нуля", - сказала синоптик.

 

Напомним, в Украину 26-27 ноября пришел мощный циклон с юга, принесший сильный ветер, дождь и снег. Местами образовался снежный покров высотой 27 см.

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